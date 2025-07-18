Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

Великобритания обсуждает с европейскими партнерами ее участие в инициативе президента США Дональда Трампа, предполагающей закупки вооружения для Украины, которые оплатят европейские союзники, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.
Накануне британский премьер Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц провели совместную пресс-конференцию в Лондоне. Журналисты спросили Стармера, планирует ли Британия присоединиться к плану Трампа по поставке комплексов ПВО Patriot на Украину через продажу европейским союзникам.
«Мы работаем с союзниками над предоставлением [Украине] возможностей, а также над обеспечением необходимого резерва, чтобы гарантировать эффективность любых возможностей на Украине», — ответил Стармер.
В начале недели президент США анонсировал план предоставления масштабной военной помощи Украине, в том числе поставок комплексов ПВО Patriot. Согласно заявлению Трампа, речь может идти как минимум о 17 установках, «уже готовых к отправке».
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя инициативу Трампа, заявил, что «для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия». По словам генсека НАТО Марка Рютте, готовность принять участие в схеме также выразили Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды и Канада. При этом Reuters сообщал, что США только предстоит выяснить, кто станет участвовать в инициативе по поставкам вооружения на Украину, поскольку анонсированный Трампом представляет собой рамочный проект без четких деталей.
Россия осуждает поставки оружия на Украину. В Кремле полагают, что это не изменит исход конфликта и только затянет его.