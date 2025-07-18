Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя инициативу Трампа, заявил, что «для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия». По словам генсека НАТО Марка Рютте, готовность принять участие в схеме также выразили Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды и Канада. При этом Reuters сообщал, что США только предстоит выяснить, кто станет участвовать в инициативе по поставкам вооружения на Украину, поскольку анонсированный Трампом представляет собой рамочный проект без четких деталей.