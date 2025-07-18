Российский противотанковый комплекс получил смертоносное обновление

В государственной корпорации «Ростех» создали специализированное кассетное устройство, обеспечивающее оснащение противотанкового ракетного комплекса «Корнет» четырьмя ракетами «Булат». Соответствующая информация опубликована пресс-службой организации.
Как пояснили в корпорации, разработанная кассета позволяет интегрировать четыре новейшие легкие управляемые ракеты 9М134 «Булат» на любую пусковую установку ПТРК. Данное решение обеспечивает четырехкратное увеличение боезаряда комплекса.
Отмечается, что расширение арсенала боевого расчета повышает гибкость применения средств поражения. Одновременно «Булат» эффективно поражает цели, для уничтожения которых возможности «Корнета» избыточны.
В госкорпорации напомнили, что ракета «Булат» предназначена для нейтрализации небронированной, легкобронированной и среднебронированной техники, включая объекты, оснащенные динамической защитой. Боеприпас с дальностью действия несколько километров оборудован помехоустойчивой системой наведения по лазерному лучу.
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