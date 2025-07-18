Российский противотанковый комплекс получил смертоносное обновление

В госкорпорации напомнили, что ракета «Булат» предназначена для нейтрализации небронированной, легкобронированной и среднебронированной техники, включая объекты, оснащенные динамической защитой. Боеприпас с дальностью действия несколько километров оборудован помехоустойчивой системой наведения по лазерному лучу.