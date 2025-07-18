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Постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Постпреды Евросоюза в пятницу, как сообщает портал Euractiv со ссылкой на информированный источник, согласовали 18-й пакет санкций в отношении РФ.

Постпреды Евросоюза в пятницу, как сообщает портал Euractiv со ссылкой на информированный источник, согласовали 18-й пакет санкций в отношении РФ.

В соцсети X корреспондент портала Александра Бржозовски пишет, что постоянные представители ЕС «этим утром приняли 18-й пакет санкций против России». По словам журналиста, это произошло после того, как «в четверг вечером Словакия перестала его блокировать».

Теперь ожидается, что ЕС завершит утверждение санкционного пакета на более высоком уровне. Перечень ограничительных мер опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне вечером сообщил, что прекращает блокировать одобрение 18-го пакета санкций.

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