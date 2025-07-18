В США допустили отказ от бомбардировщиков B-1B из-за России

ВВС США, по всей вероятности, откажутся от стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за того, что они устарели и не отвечают уровню противовоздушной обороны потенциальных противников Вашингтона — Российской Федерации и Китайской Народной Республики (КНР), пишет The National Interest (TNI).
Поскольку Военно-воздушные силы США переключают внимание на борьбу в спорном воздушном пространстве, средние характеристики малозаметности B-1B Lancer делают его менее подходящим для современных конфликтов с равными противниками, поделился своей точкой зрения автор публикации.
По мнению обозревателя издания, несмотря на то, что B-1B остается «относительно эффективным бомбардировщиком», его дни сочтены. Главными факторами, обусловившими снятие его с вооружения, являются возраст, цена, а также стратегический поворот американских ВВС к будущим угрозам, говорится в материале.
В условиях набирающих силу конкурентов с современными системами обороны он устарел, резюмировал колумнист.