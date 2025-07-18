В США допустили отказ от бомбардировщиков B-1B из-за России

По мнению обозревателя издания, несмотря на то, что B-1B остается «относительно эффективным бомбардировщиком», его дни сочтены. Главными факторами, обусловившими снятие его с вооружения, являются возраст, цена, а также стратегический поворот американских ВВС к будущим угрозам, говорится в материале.