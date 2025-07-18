В 18-й пакет санкций ЕС против РФ вошли 105 танкеров и 22 банка

Она отметила, что новые ограничения касаются всех перечисленных танкеров.
В рамках 18-го пакета санкций предусмотрены также меры против инфраструктуры «Северных потоков» и введение предельной цены на российскую нефть, которая теперь составляет около 47,6 долларов за баррель. Кроме того, этот пакет включает ограничения для 22 российских банков.
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