В 18-й пакет санкций ЕС против РФ вошли 105 танкеров и 22 банка

В рамках 18-го пакета санкций предусмотрены также меры против инфраструктуры «Северных потоков» и введение предельной цены на российскую нефть, которая теперь составляет около 47,6 долларов за баррель. Кроме того, этот пакет включает ограничения для 22 российских банков.