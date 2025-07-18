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Узбекистан — Афганистан: связующий мост между Центральной и Южной Азией

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился в Кабуле с Халифа Сираджуддином Хаккани, исполняющим обязанности министра внутренних дел Афганистана. Об этом глава МИД написал в своем Telegram-канале.

Источник: Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов

Стороны обсудили расширяющееся сотрудничество между двумя странами в области безопасности, правоохранительной деятельности и обеспечения региональной безопасности.

Рады встретиться с Е. П. Халифа Сираджуддином Хаккани, исполняющим обязанности министра внутренних дел Афганистана. Обсудили расширяющееся сотрудничество между нашими странами в области безопасности, правоохранительной деятельности и обеспечения региональной стабильности.

сообщил Саидов

Кроме того, стороны отметили усилия министерства внутренних дел Афганистана по значительному улучшению ситуации с безопасностью в стране и борьбе с производством наркотиков.

Также глава узбекского МИД провел встречу с и. о. министра иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки.

Вместе с Е. П. Мавлави Амиром Ханом Муттаки, и. о. министра иностранных дел Афганистана, мы провели сегодня первые политические консультации в Кабуле.

написал глава внешнеполитического ведомства в своем канале в Telegram

В ходе встречи стороны подтвердили приверженность региональной взаимосвязанности, совместному управлению водными ресурсами, экономическому сотрудничеству, поддержке в сфере образования и восстановлению культурного наследия.

Узбекистан продолжит отстаивать на международной арене более глубокую интеграцию Афганистана в региональные и глобальные процессы, обеспечивающие прочный мир, стабильность и общее развитие.

отметил Саидов

Также министр иностранных дел республики встретился с Премьер-министром Афганистана Муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом.

Собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе подписание Рамочного соглашения по строительству железной дороги Узбекистан — Афганистан — Пакистан.

Саидов подтвердил решимость Узбекистана углублять отношения с братским соседом.

Правительство Узбекистана готово укреплять партнерство в сферах инфраструктуры, логистики, энергетики и образования и считает, что Афганистан должен стать связующим мостом между Центральной и Южной Азией.

добавил министр