Узбекистан — Афганистан: связующий мост между Центральной и Южной Азией

Стороны обсудили расширяющееся сотрудничество между двумя странами в области безопасности, правоохранительной деятельности и обеспечения региональной безопасности.
Рады встретиться с Е. П. Халифа Сираджуддином Хаккани, исполняющим обязанности министра внутренних дел Афганистана. Обсудили расширяющееся сотрудничество между нашими странами в области безопасности, правоохранительной деятельности и обеспечения региональной стабильности.
Кроме того, стороны отметили усилия министерства внутренних дел Афганистана по значительному улучшению ситуации с безопасностью в стране и борьбе с производством наркотиков.
Также глава узбекского МИД провел встречу с и. о. министра иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки.
Вместе с Е. П. Мавлави Амиром Ханом Муттаки, и. о. министра иностранных дел Афганистана, мы провели сегодня первые политические консультации в Кабуле.
В ходе встречи стороны подтвердили приверженность региональной взаимосвязанности, совместному управлению водными ресурсами, экономическому сотрудничеству, поддержке в сфере образования и восстановлению культурного наследия.
Узбекистан продолжит отстаивать на международной арене более глубокую интеграцию Афганистана в региональные и глобальные процессы, обеспечивающие прочный мир, стабильность и общее развитие.
Также министр иностранных дел республики встретился с Премьер-министром Афганистана Муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом.
Собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе подписание Рамочного соглашения по строительству железной дороги Узбекистан — Афганистан — Пакистан.
Саидов подтвердил решимость Узбекистана углублять отношения с братским соседом.
Правительство Узбекистана готово укреплять партнерство в сферах инфраструктуры, логистики, энергетики и образования и считает, что Афганистан должен стать связующим мостом между Центральной и Южной Азией.