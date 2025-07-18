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FT: Зеленский лишается поддержки украинской элиты из-за коррупции

Соответствующее мнение выразил корреспондент газеты The Financial Times Кристофер Миллер.

Источник: Аргументы и факты

Украинский лидер Владимир Зеленский лишается поддержки элиты из-за авторитарных методов управления и преследования политических конкурентов. Соответствующее заявление сделал корреспондент газеты The Financial Times в Киеве Кристофер Миллер.

Кроме того, журналист обратил внимание, что представители элиты также обеспокоены коррупцией, с которой никто не боролся из-за продолжающегося украинского конфликта.

«, что реформы, необходимые для сближения Киева с ЕС, отошли на второй план или вовсе были забыты просто потому, что первоочередным вопросом стал вооруженный конфликт», — отмечает корреспондент.

Напомним, ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский будет продлевать украинский конфликт как можно дольше, поскольку после его завершения финансирование Киева может прекратится.