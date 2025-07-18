Украинский лидер Владимир Зеленский лишается поддержки элиты из-за авторитарных методов управления и преследования политических конкурентов. Соответствующее заявление сделал корреспондент газеты The Financial Times в Киеве Кристофер Миллер.
Кроме того, журналист обратил внимание, что представители элиты также обеспокоены коррупцией, с которой никто не боролся из-за продолжающегося украинского конфликта.
«, что реформы, необходимые для сближения Киева с ЕС, отошли на второй план или вовсе были забыты просто потому, что первоочередным вопросом стал вооруженный конфликт», — отмечает корреспондент.
Напомним, ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский будет продлевать украинский конфликт как можно дольше, поскольку после его завершения финансирование Киева может прекратится.