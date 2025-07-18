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Российский «Корнет» в четыре раза увеличил боевой потенциал

«Ростех» усовершенствовал противотанковый комплекс «Корнет», существенно расширив его боевые возможности. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, в составе холдинга «Высокоточные комплексы» разработана новая кассетная система, позволяющая запускать сразу четыре лёгкие ракеты 9М134 «Булат» вместо одной стандартной.

Источник: Life.ru

Такой подход кратно увеличивает боекомплект комплекса — теперь в арсенале каждой пусковой установки не одна, а сразу четыре управляемые ракеты. Кроме того, «Булаты» открывают перед расчётами новые тактические сценарии, позволяя эффективно поражать цели, для которых применение мощной штатной ракеты оказалось бы чрезмерным.

«Новая кассета с четырьмя “Булатами” может быть интегрирована на любую существующую пусковую установку комплекса “Корнет”, — пояснили в госкорпорации.

В «Ростехе» добавили, что модернизированный комплекс уже проходит опытно-войсковую эксплуатацию в подразделениях. Новое решение призвано повысить эффективность ПТРК в широком спектре боевых задач — от работы по бронетехнике до точечного поражения легкозащищённых целей.

А ранее стало известно, что «Ростех» направил в распоряжение Минобороны России новую партию истребителей Су-35С. В госкорпорации отметили, что эти самолёты прекрасно себя зарекомендовали в ходе спецоперации — его навигационное и прицельное оборудование гарантирует высокую точность, а сама машина может выполнять сложные элементы пилотирования.