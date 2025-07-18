Российский «Корнет» в четыре раза увеличил боевой потенциал

А ранее стало известно, что «Ростех» направил в распоряжение Минобороны России новую партию истребителей Су-35С. В госкорпорации отметили, что эти самолёты прекрасно себя зарекомендовали в ходе спецоперации — его навигационное и прицельное оборудование гарантирует высокую точность, а сама машина может выполнять сложные элементы пилотирования.