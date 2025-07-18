ФОМ: Путину доверяют 78% россиян

Россияне положительно оценивают работу Путина.
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину остается высоким и составляет 78%, а 79% опрошенных положительно оценивают его работу. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведённого с 11 по 13 июля 2025 года.
«О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян, этот показатель не изменился за неделю. Также 79% уверены, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — сообщили в ФОМ. Уровень поддержки остался стабильным по сравнению с предыдущими исследованиями.
Работу правительства РФ положительно оценили 51% участников опроса, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 54% респондентов. Среди политических партий лидером поддержки остается «Единая Россия» с 43%, за ней следует КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».