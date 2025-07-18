ФОМ: Путину доверяют 78% россиян

«О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян, этот показатель не изменился за неделю. Также 79% уверены, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — сообщили в ФОМ. Уровень поддержки остался стабильным по сравнению с предыдущими исследованиями.