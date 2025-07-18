Северная Корея внезапно закрыла свои курорты для иностранцев: что произошло

Северная Корея внезапно запретила иностранцам посещать туристическую зону Вонсан-Кальма. Соответствующее решение приняло национальное управление по туризму КНДР. Об этом сообщает газета Bloomberg.
Как отмечает издание, причины данного решения Пхеньяна до сих пор остаются невыясненными. По одной из версий, все могло произойти из-за выводов аналитиков. Те, вероятно, посчитали, что курорт сначала необходимо доработать. В какой именно области — пока тоже не уточняется.
«Курорт, безусловно, открыт, но он еще не достроен. Одно из самых больших зданий курорта, отель рядом с отелем Kalmaegi, похоже, не используется. Рядом малолюдно, а бассейн на крыше еще не заполнен водой», — сообщает программа 38 North со ссылкой на снимки со спутника.
Напомним, о намерении Пхеньяна открыть границу для иностранных туристов стало известно еще в 2024 году. Более того, уже в июле 2025 года KP.RU писал, как КНДР построила знаменитый город-сад. В частности, публиковались цены для россиян. Так, съездить туда на восемь дней и семь ночей можно за 1800 долларов США. То есть, примерно за 140 тысяч рублей.