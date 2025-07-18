Северная Корея внезапно закрыла свои курорты для иностранцев: что произошло

Напомним, о намерении Пхеньяна открыть границу для иностранных туристов стало известно еще в 2024 году. Более того, уже в июле 2025 года KP.RU писал, как КНДР построила знаменитый город-сад. В частности, публиковались цены для россиян. Так, съездить туда на восемь дней и семь ночей можно за 1800 долларов США. То есть, примерно за 140 тысяч рублей.