ЕС начал работу над 19-м пакетом санкций против России

Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Как сообщается в пресс-релизе эстонского внешнеполитического ведомства, Цахкна, подтвердив начало работы над 19-м пакетом антироссийских санкций, заявил, что Евросоюз «не ограничится полумерами».
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