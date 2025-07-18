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ЕС начал работу над 19-м пакетом санкций против России

ВИЛЬНЮС, 18 июля. /ТАСС/. Евросоюз после принятия 18-го пакета санкций против России начал работать над следующим пакетом ограничительных мер.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Как сообщается в пресс-релизе эстонского внешнеполитического ведомства, Цахкна, подтвердив начало работы над 19-м пакетом антироссийских санкций, заявил, что Евросоюз «не ограничится полумерами».

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