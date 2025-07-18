Лукашенко проводит совещание по уборочной кампании

Уборочная — в полях, координация на высшем уровне — в центре.
Отмечается, что совещание проходит во Дворце Независимости, на связи с президентом находятся представители каждого района страны.
Ранее в Минсельхозпроде сообщили, что поврежденные весенними заморозками площади посевов в Беларуси восстановлены, планы на урожай 2025 года не поменялись.
По информации профильного ведомства, зерновая группа была практически полностью восстановлена за счет дополнительного посева кукурузы. Погибшие площади сахарной свеклы и льна восстановлены посевами тех же культур.
Урожай зерновых, сахарной свеклы, льна, картофеля, овощных культур и рапса планируется получить в рамках объемов, доведенных главой государства и правительством.