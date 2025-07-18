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Штрафы за шум в неположенное время введут на Кубани

Законодатели Краснодарского края в первом чтении одобрили изменения в региональный закон об административных правонарушениях, которые вводят санкции за нарушение тишины в неположенное время.

Согласно предложенным изменениям, в Краснодарском крае будет запрещено шуметь с 23:00 до 08:00 в будние дни, с 23:00 до 10:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. Также будет установлено время тишины с 13:00 до 15:00 ежедневно. За нарушение этих правил будет предусмотрена административная ответственность.

В поправках также будет определён перечень действий, которые могут быть расценены как нарушение тишины, включая ремонтные, строительные, погрузочно-разгрузочные работы, а также благоустройство территории с использованием механических средств и технических устройств.

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко подчеркнул, что чрезмерный шум в дневное и раннее утреннее время мешает людям нормально отдыхать.

— По данному поводу от жителей края поступало немало обращений и к губернатору Кубани, и в Законодательное собрание. Руководствуясь этим и тем, что такие решения приняты в некоторых других регионах, мы предлагаем ввести новые ограничения по соблюдению покоя. Время тишины увеличится и с утра, и днем, а также дополнительно в выходные и в нерабочие праздничные дни, — прокомментировал председатель кубанского парламента.