Штрафы за шум в неположенное время введут на Кубани

— По данному поводу от жителей края поступало немало обращений и к губернатору Кубани, и в Законодательное собрание. Руководствуясь этим и тем, что такие решения приняты в некоторых других регионах, мы предлагаем ввести новые ограничения по соблюдению покоя. Время тишины увеличится и с утра, и днем, а также дополнительно в выходные и в нерабочие праздничные дни, — прокомментировал председатель кубанского парламента.