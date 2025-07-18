МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России

«Вы отметили, что это произошло только что, и я не осведомлен о конкретной ситуации, но я хотел бы подчеркнуть, что Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих основания в международном праве и санкции Совета безопасности ООН», — заявил Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать то, что китайские банки попали в новый список санкций ЕС против России.