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МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России

ПЕКИН, 18 июл — РИА Новости. Китай всегда решительно выступает против односторонних санкций, которые не санкционированы СБ ООН, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя новый пакет антироссийских санкций Евросоюза.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года).

«Вы отметили, что это произошло только что, и я не осведомлен о конкретной ситуации, но я хотел бы подчеркнуть, что Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих основания в международном праве и санкции Совета безопасности ООН», — заявил Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать то, что китайские банки попали в новый список санкций ЕС против России.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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