WSJ: Трамп отправил рисунок обнаженной девушки педофилу Эпштейну

«Извините за выражение, но эта история — полная чушь. WSJ должно было быть стыдно ее публиковать. Где это письмо? Вы бы удивились, узнав, что нам его не показывали перед публикацией? Неужели кто-то всерьез верит, что это похоже на Дональда Трампа?» — отметил он в социальной сети Х.