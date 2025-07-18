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Захарова: Россия изучит изменения в японской «Белой книге»

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала реакцию Москвы, если будут выявлены новые угрозы в подходах Японии к противоракетной обороне.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат по просьбе журналистов прокомментировала очередную ежегодную «Белую книгу по обороне», вышедшую в Японии. «Опубликованный обзор, который, как известно, утверждается правительством Японии и, соответственно, носит официальный характер, продолжает нами изучаться, в частности разделы, посвященные противоракетной обороне», — отметила Захарова. И при этом она предупредила: «В случае, если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности Российской Федерации, отреагируем дополнительно».

По словам Захаровой, Россия предупреждает Японию о рисках для безопасности в регионе и отношений с Москвой из-за антироссийского курса Токио.

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