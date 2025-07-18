Захарова: Россия изучит изменения в японской «Белой книге»

Дипломат по просьбе журналистов прокомментировала очередную ежегодную «Белую книгу по обороне», вышедшую в Японии. «Опубликованный обзор, который, как известно, утверждается правительством Японии и, соответственно, носит официальный характер, продолжает нами изучаться, в частности разделы, посвященные противоракетной обороне», — отметила Захарова. И при этом она предупредила: «В случае, если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности Российской Федерации, отреагируем дополнительно».