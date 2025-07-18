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МИД рассказал о сроках вступления в силу безвизового режима с Лаосом

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси рассказали о сроках вступления в силу безвизового режима с Лаосом, сообщает БЕЛТА.

Источник: МИД

Во время визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Лаос 17 июля стороны подписали межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов.

Президент Лаоса назвал Беларусь одним из лучших друзей своей страны Беларусь и Лаос отменяют визы для владельцев национальных паспортов.

Вместе с тем в МИД подчеркнули, что подписание соглашения не означает его немедленного вступления в силу. «Для запуска безвизового режима сторонам необходимо пройти ряд внутригосударственных процедур, включая ратификацию документа в установленном порядке. Эти процессы занимают определенное время», — пояснили в ведомстве.

МИД призвал белорусских граждан учитывать данный факт при планировании поездок в Лаос и внимательно следить за официальной информацией, которая будет размещаться на ресурсах министерства. О дате вступления соглашения в силу в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.