МИД рассказал о сроках вступления в силу безвизового режима с Лаосом

Вместе с тем в МИД подчеркнули, что подписание соглашения не означает его немедленного вступления в силу. «Для запуска безвизового режима сторонам необходимо пройти ряд внутригосударственных процедур, включая ратификацию документа в установленном порядке. Эти процессы занимают определенное время», — пояснили в ведомстве.