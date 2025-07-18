МИД рассказал о сроках вступления в силу безвизового режима с Лаосом

Во время визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Лаос 17 июля стороны подписали межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев национальных паспортов.
Президент Лаоса назвал Беларусь одним из лучших друзей своей страны Беларусь и Лаос отменяют визы для владельцев национальных паспортов.
Вместе с тем в МИД подчеркнули, что подписание соглашения не означает его немедленного вступления в силу. «Для запуска безвизового режима сторонам необходимо пройти ряд внутригосударственных процедур, включая ратификацию документа в установленном порядке. Эти процессы занимают определенное время», — пояснили в ведомстве.
МИД призвал белорусских граждан учитывать данный факт при планировании поездок в Лаос и внимательно следить за официальной информацией, которая будет размещаться на ресурсах министерства. О дате вступления соглашения в силу в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.