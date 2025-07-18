Лукашенко поручил минимизировать все риски в период уборочной

«В производстве продукции сельского хозяйства за полугодие мы видим недобор чуть больше 2% к уровню прошлого года. Да, вниз нас тянет выращивание свинопоголовья, слабые темпы заготовки кормов. Но необходимо не допустить падения показателей по итогам года и постараться компенсировать недобор за счет растениеводческой продукции. Понятно, что первый укос трав мы убрали очень рано — не получили нужных объемов, возможно, и качества. Но второй укос, у кого-то уже и третий укос отрастают неплохие, — констатировал Президент. — Стоит задача обеспечить нестандартную организацию труда, чтобы провести заготовку кормов и своевременную уборку зерновых прежде всего. Сделать это надо очень быстро, несмотря на те погодные условия, которые складываются».