Лукашенко поручил минимизировать все риски в период уборочной

Глава государства отметил, что в стране идет важнейший этап сельскохозяйственных работ, который как никогда определит вес республиканского каравая в этом году.
«Уборку зерновых, зернобобовых и других культур могут усложнить и дожди, и шквалистый ветер, и высокая температура — любой неблагоприятный фактор внешней среды. Все это объективные обстоятельства, негативное влияние которых прогнозируемо: полегание посевов, вегетация сорняков, а также возможное прорастание зерна. Любые риски можно и нужно минимизировать. Для этого и собираемся: чтобы обозначить проблемные вопросы, согласовать подходы, выработать стратегию уборочной кампании в данных условиях», — сказал Александр Лукашенко.
В связи с частичным полеганием посевов глава государства уточнил, все ли комбайны оборудованы стеблеподъемниками и делителями для уборки полеглых хлебов.
«В производстве продукции сельского хозяйства за полугодие мы видим недобор чуть больше 2% к уровню прошлого года. Да, вниз нас тянет выращивание свинопоголовья, слабые темпы заготовки кормов. Но необходимо не допустить падения показателей по итогам года и постараться компенсировать недобор за счет растениеводческой продукции. Понятно, что первый укос трав мы убрали очень рано — не получили нужных объемов, возможно, и качества. Но второй укос, у кого-то уже и третий укос отрастают неплохие, — констатировал Президент. — Стоит задача обеспечить нестандартную организацию труда, чтобы провести заготовку кормов и своевременную уборку зерновых прежде всего. Сделать это надо очень быстро, несмотря на те погодные условия, которые складываются».
На первом месте, обратил внимание Александр Лукашенко, техническая готовность всего уборочного комплекса. По его словам, решающее значение имеет четкая организация работ и достойное поощрение за качественный труд.
«Напомню: государство для проведения успешной уборочной кампании сделало все возможное. Поэтому от всех — от руководителя до механизатора — требуется максимальная отдача», — подчеркнул белорусский лидер.