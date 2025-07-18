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NYP указала на неожиданное сходство Зеленского и Трампа

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп и Владимир Зеленский раньше были политическими аутсайдерами, пишет газета New York Post.

Источник: Reuters

«(Зеленский. — Прим. ред.), как и Трамп, был политическим аутсайдером и не имел бюрократического опыта до прихода к власти», — говорится в материале издания.

Зеленский, чьи слова приводит газета, также утверждает, что его образ мышления аналогичен ходу мыслей главы Белого дома.

В четверг Зеленский в интервью NYP заявил, что обсуждал с Трампом «мегасделку», в рамках которой США могли бы покупать украинские дроны в обмен на разрешение Киеву закупать оружие у Соединенных Штатов.

Как отмечало издание, он предложил главе Белого дома делиться со Штатами опытом боевых действий, полученным ВСУ на фронте.

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