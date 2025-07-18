NYP указала на неожиданное сходство Зеленского и Трампа

«(Зеленский. — Прим. ред.), как и Трамп, был политическим аутсайдером и не имел бюрократического опыта до прихода к власти», — говорится в материале издания.
Зеленский, чьи слова приводит газета, также утверждает, что его образ мышления аналогичен ходу мыслей главы Белого дома.
В четверг Зеленский в интервью NYP заявил, что обсуждал с Трампом «мегасделку», в рамках которой США могли бы покупать украинские дроны в обмен на разрешение Киеву закупать оружие у Соединенных Штатов.
Как отмечало издание, он предложил главе Белого дома делиться со Штатами опытом боевых действий, полученным ВСУ на фронте.