«Нельзя, чтобы уборочная проходила в небрежном режиме». Вот какие вопросы обозначил перед аграриями Лукашенко

«Я поздно вечером проехал по типичным для Беларуси полям и знаю обстановку. Больше всего меня беспокоит, чтобы фитофтора картошку не съела. Посмотрите. Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, в марте-апреле, что нам картошки не хватило. Нужно обработать картофель, уход должен быть. По остальным пропашным культурам я не вижу никаких проблем. По зерну наиболее опасно там, где произошли серьезные полегания. А это, как вы понимаете, создает парниковый эффект, и начинает расти трава. Прорастает трава — и мы не сможем потом поднять этот урожай зерна, хотя он в этом году неплохой», — обратил внимание Александр Лукашенко на особо проблемные моменты.