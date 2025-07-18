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«Нельзя, чтобы уборочная проходила в небрежном режиме». Вот какие вопросы обозначил перед аграриями Лукашенко

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нельзя допустить, чтобы уборочная кампания проходила в небрежном режиме. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание 18 июля на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Нельзя допустить, чтобы уборочная кампания проходила в небрежном режиме. Это грозит неизбежными потерями урожая», — подчеркнул Александр Лукашенко.

У ответственных за агропромышленный комплекс он уточнил, как в целом складывается ситуация на местах и какие вопросы требуют незамедлительного решения.

«Во-первых, что реально тормозит и когда будет завершен ремонт всей имеющейся зерноуборочной техники? Хватает ли запасных частей и как организован ремонт? Вот вам и сельхозтехники, о которых я постоянно говорю. Некоторые просто не могут отремонтировать эту технику. Во-вторых, решены ли вопросы обеспечения топливом? В-третьих, как будет организована сушка зерна? — обозначил ряд вопросов глава государства. — Зерносушильные комплексы сегодня выходят на первое место: придется убирать (мы это уже видим) влажным зерно, его нужно дорабатывать на зерносушилках».

В этой связи Президент поинтересовался, как будет задействовано сушильное хозяйство комбинатов хлебопродуктов.

«В-четвертых, залог успеха на уборке — трудовая и технологическая дисциплина. Что делается для предотвращения нарушений? Как перекрыты возможные каналы хищения в ходе уборки?» — спросил Александр Лукашенко.

Глава государства предупредил, что хорошо осведомлен о ситуации на местах и без привлечения милиции: «Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом».

В-пятых, отметил Президент, уборка зерновых совпадает со сроками уборки рапса, льна, вторыми укосами многолетних трав, посевом пожнивных культур. Сельхозработы не останавливаются. Часто на кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах работают одни и те же механизаторы. В связи с этим Александр Лукашенко уточнил, какое положение дел с механизаторскими кадрами. «Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать», — заявил глава государства.

Он напомнил, что эта проблема обсуждалась еще в прошлом году. Тогда шла речь о том, чтобы привлечь к уборочной кампании городских жителей, у которых есть опыт работы комбайнером или помощником комбайнера. «С ними надо было договориться и привлечь их, мобилизовать их, говоря военным языком, на уборку урожая», — сказал Президент.

Александр Лукашенко спросил, созданы ли условия для комбайнеров, водителей, рабочих на зернотоках — для тех, кто обеспечивает ход всей уборочной кампании.

«Мы не вправе забывать о наших крестьянах. Поэтому тот урожай, который есть на приусадебных участках (немного уже участков, к сожалению, осталось), надо крестьянам помочь убрать», — поставил задачу глава государства.

Он попросил должностных лиц не рассказывать про погодные реалии и их последствия: «Я хочу знать конкретно: что сделано для получения максимального результата в экстремальных условиях».

«Я поздно вечером проехал по типичным для Беларуси полям и знаю обстановку. Больше всего меня беспокоит, чтобы фитофтора картошку не съела. Посмотрите. Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, в марте-апреле, что нам картошки не хватило. Нужно обработать картофель, уход должен быть. По остальным пропашным культурам я не вижу никаких проблем. По зерну наиболее опасно там, где произошли серьезные полегания. А это, как вы понимаете, создает парниковый эффект, и начинает расти трава. Прорастает трава — и мы не сможем потом поднять этот урожай зерна, хотя он в этом году неплохой», — обратил внимание Александр Лукашенко на особо проблемные моменты.

Президент посоветовал аграриям не расслабляться, не ждать и не сушить зерно в полях. По его словам, надо вовремя убирать урожай и досушивать. «Главное, чтобы не было потерь. Погода будет все время такая: дождь, сухо, солнечно, дождь. Такого года еще на нашей памяти не было. Год неплохой для сельхозкультур и для животных. Техники хватает, не хватает только дисциплины и организованности», — резюмировал белорусский лидер.

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