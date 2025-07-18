Лукашенко высказался о минимизации рисков из-за дождей и шквалистого ветра

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля, в пятницу, во время селекторного совещания по вопросам, касающимся уборочной кампании, высказался о минимизации рисков из-за дождей и шквалистого ветра, пишет БелТА.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что в Беларуси сейчас идет важнейший этап сельскохозяйственных работ.
— Уборку зерновых, зернобобовых и других культур могут усложнить и дожди, и шквалистый ветер, и высокая температура — любой неблагоприятный фактор внешней среды, — заметил глава государства.
По словам президента Беларуси, все указанное является объективными обстоятельства, негативное влияние которых прогнозируемо: вегетация сорняков, возможное прорастание зерна, полегание посевов. Лукашенко подчеркнул, что любые риски можно и необходимо минимизировать.
— Для этого и собираемся — чтобы обозначить проблемные вопросы, согласовать подходы, выработать стратегию уборочной кампании в данных условиях, — отметил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обещал, что белорусы будут с хлебом и картошкой в 2025 году.
Тем временем Лукашенко спросит с правительства за «шалости» с ценами в Беларуси.
Кроме того, Лукашенко назвал организацию, которая котируется выше любой партии в Беларуси.