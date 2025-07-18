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Лукашенко высказался о минимизации рисков из-за дождей и шквалистого ветра

Лукашенко заявил о минимизации рисков из-за шквалистого ветра и дождей в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля, в пятницу, во время селекторного совещания по вопросам, касающимся уборочной кампании, высказался о минимизации рисков из-за дождей и шквалистого ветра, пишет БелТА.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что в Беларуси сейчас идет важнейший этап сельскохозяйственных работ.

— Уборку зерновых, зернобобовых и других культур могут усложнить и дожди, и шквалистый ветер, и высокая температура — любой неблагоприятный фактор внешней среды, — заметил глава государства.

По словам президента Беларуси, все указанное является объективными обстоятельства, негативное влияние которых прогнозируемо: вегетация сорняков, возможное прорастание зерна, полегание посевов. Лукашенко подчеркнул, что любые риски можно и необходимо минимизировать.

— Для этого и собираемся — чтобы обозначить проблемные вопросы, согласовать подходы, выработать стратегию уборочной кампании в данных условиях, — отметил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обещал, что белорусы будут с хлебом и картошкой в 2025 году.

Тем временем Лукашенко спросит с правительства за «шалости» с ценами в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко назвал организацию, которая котируется выше любой партии в Беларуси.

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