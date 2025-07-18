Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что надо быстро сделать в Беларуси

Лукашенко прокомментировал погоду в Беларуси и сказал, что нужно сделать быстро.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время селекторного совещания, которое проходит 18 июля, по вопросам, касающимся уборочной кампании, сказал, что надо быстро сделать в Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства заметил: стоит задача обеспечить нестандартную организацию труда. Он пояснил, что это необходимо для проведения заготовки кормов, а также для своевременной уборки зерна.

— Сделать надо это очень быстро, несмотря на погодные условия, которые складываются, — поставил задачу Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о минимизации рисков из-за дождей и шквалистого ветра.

Тем временем БЖД сделала важное заявление из-за отмены некоторых поездов в Беларуси.

А еще синоптики предупредили о мощном Черноморском циклоне, надвигающемся на Беларусь: «Выпадет больше 50% месячной нормы дождя».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше