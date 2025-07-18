Лукашенко сказал, что надо быстро сделать в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время селекторного совещания, которое проходит 18 июля, по вопросам, касающимся уборочной кампании, сказал, что надо быстро сделать в Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства заметил: стоит задача обеспечить нестандартную организацию труда. Он пояснил, что это необходимо для проведения заготовки кормов, а также для своевременной уборки зерна.
— Сделать надо это очень быстро, несмотря на погодные условия, которые складываются, — поставил задачу Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о минимизации рисков из-за дождей и шквалистого ветра.
Тем временем БЖД сделала важное заявление из-за отмены некоторых поездов в Беларуси.
А еще синоптики предупредили о мощном Черноморском циклоне, надвигающемся на Беларусь: «Выпадет больше 50% месячной нормы дождя».