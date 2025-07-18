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Казахстанских военнослужащих учат стрелять по беспилотникам

АСТАНА, 18 июл — Sputnik. Минобороны Казахстана сообщило о том, что в Астане на базе войсковой части 68665 проходит учебно-методический сбор инструкторов Сухопутных войск.

Источник: Сайт Минобороны Казахстана

Военнослужащих учат противостоять беспилотным угрозам, отметили в ведомстве.

В ходе сбора инструкторы Сухопутных войск осваивают практические действия по обнаружению и физическому уничтожению низколетящих и малоразмерных целей в составе расчетов и одиночно. В современных условиях помимо других средств борьбы гладкоствольное оружие становится эффективным средством борьбы на конечной траектории полета дрона при атаке объекта.

говорится в сообщении

Особое внимание уделили выработке эффективных приемов по своевременному обнаружению и уничтожению дрона, а также методике подготовки военнослужащих.

Сбор направлен на формирование профессионального ядра инструкторов, способных обучать личный состав с учетом вызовов современной войны, подчеркнули в Минобороны.