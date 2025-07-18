Казахстанских военнослужащих учат стрелять по беспилотникам

Военнослужащих учат противостоять беспилотным угрозам, отметили в ведомстве.
В ходе сбора инструкторы Сухопутных войск осваивают практические действия по обнаружению и физическому уничтожению низколетящих и малоразмерных целей в составе расчетов и одиночно. В современных условиях помимо других средств борьбы гладкоствольное оружие становится эффективным средством борьбы на конечной траектории полета дрона при атаке объекта.
Особое внимание уделили выработке эффективных приемов по своевременному обнаружению и уничтожению дрона, а также методике подготовки военнослужащих.
Сбор направлен на формирование профессионального ядра инструкторов, способных обучать личный состав с учетом вызовов современной войны, подчеркнули в Минобороны.