Казахстанских военнослужащих учат стрелять по беспилотникам

В ходе сбора инструкторы Сухопутных войск осваивают практические действия по обнаружению и физическому уничтожению низколетящих и малоразмерных целей в составе расчетов и одиночно. В современных условиях помимо других средств борьбы гладкоствольное оружие становится эффективным средством борьбы на конечной траектории полета дрона при атаке объекта.