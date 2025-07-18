Бывшего омского министра Козлова окончательно оправдали

Напомним, в октябре 2024 года Козлова признали виновным в халатности — из-за неосвоенных 122 млн рублей, выделенных на покупку жилья для сирот. Министр получил 60 часов исправительных работ, однако был сразу освобождён за истечением срока давности. Чиновник подал апелляцию, желая «право на реабилитацию», и в феврале 2025-го облсуд его оправдал.