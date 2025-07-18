Бывшего омского министра Козлова окончательно оправдали

Кассационный суд оставил в силе оправдание бывшего министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова.
Напомним, в октябре 2024 года Козлова признали виновным в халатности — из-за неосвоенных 122 млн рублей, выделенных на покупку жилья для сирот. Министр получил 60 часов исправительных работ, однако был сразу освобождён за истечением срока давности. Чиновник подал апелляцию, желая «право на реабилитацию», и в феврале 2025-го облсуд его оправдал.
Последнюю попытку прокуратуры опротестовать это решение сегодня отклонил Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, сообщают «Коммерческие вести». Таким образом, оправдательный приговор вступил в законную силу.
Тем не менее в апреле Козлова уволили из минимущества: источники в омском правительстве поясняли, что причиной стала «неудовлетворительная работа по обеспечению жильём детей-сирот».