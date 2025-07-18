В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу из России

«WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta*, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента», — написал он в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что по статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% граждан РФ, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%.
«При этом юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать своё желание сохраниться на рынке», — считает депутат.
По мнению Горелкина, претендентом на долю WhatsApp станет именно национальный мессенджер.
«И, конечно, мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через “Госуслуги”, интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее» — заключил он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская