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В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу из России

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.

Источник: Reuters

«WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta*, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что по статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% граждан РФ, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%.

«При этом юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать своё желание сохраниться на рынке», — считает депутат.

По мнению Горелкина, претендентом на долю WhatsApp станет именно национальный мессенджер.

«И, конечно, мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через “Госуслуги”, интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее» — заключил он.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская