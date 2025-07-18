ЕС запретит все операции с РФПИ и его дочерними структурами

Также в Брюсселе согласовали запрет на импорт нефтепродуктов в ЕС на основе нефти из РФ. По данным DPA, он коснется мазута, а также авиационного и автомобильного топлива на основе российской нефти. Брюссель намерен закрыть пробел в санкционном регулировании, который допускал непрямой импорт российской продукции через третьи страны, подчеркнуло агентство.