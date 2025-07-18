Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала вбросом данные о закрытии курорта Вонсан после визита Лаврова

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Американские СМИ сделали вброс о том, что КНДР якобы закрыла курорт Вонсан для россиян после визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это ложь. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что прибрежную туристическую зону Вонсан-Кальма в КНДР якобы временно закрыли из-за визита главы российской дипломатии.

«Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова, — отметила дипломат. — Классическая ложь, грубый фейк. Возможно, это вызвано банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР провалилась».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше