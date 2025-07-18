Захарова назвала вбросом данные о закрытии курорта Вонсан после визита Лаврова

«Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова, — отметила дипломат. — Классическая ложь, грубый фейк. Возможно, это вызвано банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР провалилась».