Обновление ЖКХ станет бюджетным приоритетом Ростовской области

Поводом стали критические проблемы: износ советских сетей достиг предела, а энергопотребление населения превысило показатели всех промышленных предприятий области 30-летней давности. Новые микрорайоны подключают к старым сетям, что усугубляет аварийность.
«Сейчас мы планируем новый бюджет на 2026−2028 годы. Для меня очевидно, что в ближайшие годы обновление в коммунальном хозяйстве — приоритет», — подчеркнул глава региона.
Напомним, ростовчане бьют рекорды энергопотребления, из-за чего аварии в коммунальной сфере учащаются.