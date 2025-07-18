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Обновление ЖКХ станет бюджетным приоритетом Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о включении масштабного обновления коммунальной инфраструктуры в ключевые статьи бюджета на 2026−2028 годы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы региона.

Источник: Городской репортер

Поводом стали критические проблемы: износ советских сетей достиг предела, а энергопотребление населения превысило показатели всех промышленных предприятий области 30-летней давности. Новые микрорайоны подключают к старым сетям, что усугубляет аварийность.

«Сейчас мы планируем новый бюджет на 2026−2028 годы. Для меня очевидно, что в ближайшие годы обновление в коммунальном хозяйстве — приоритет», — подчеркнул глава региона.

Напомним, ростовчане бьют рекорды энергопотребления, из-за чего аварии в коммунальной сфере учащаются.