Волгоградские парламентарии рассмотрели законопроект об обращении с животными

В их числе — требования к безопасной перевозке с ограничением времени, расстояния и количества животных, а также с обеспечением воды; соответствие содержания животных с их потребностями в воде, еде и сне, а также с немедленной передачей в пункты размещения; запрет на возвращение агрессивных животных в прежние места обитания — они должны оставаться в приютах; запрет на умерщвление животных (исключения — неизлечимые заболевания, травмы, опасные болезни или нападения на человека).