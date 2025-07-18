Волгоградские парламентарии рассмотрели законопроект об обращении с животными

В пятницу, 18 июля, на заседаниях комитетов по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, аграрной политике и биологической защите Волгоградской областной думы был рассмотрен проект нового закона, касающийся обращения с животными, не имеющих хозяев.
Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, нормативный акт устанавливает стандарты гуманного обращения с бездомными животными, а также упорядочивает правила обращения с бездомными животными. В частности, он определяет процедуру передачи животных в приюты и устанавливает требования к условиям их содержания. Кроме того, этот закон направлен на защиту граждан.
Отмечается, что документ был разработан с учетом последних изменений в федеральном законодательстве и многочисленных обращений жителей Волгоградской области.
В основе законопроекта лежат результаты обсуждений с представителями государственных структур, гражданского общества и специалистами.
Документ предусматривает создание единой системы реагирования на обращения граждан, в которой будут задействованы экстренные службы и приюты, что позволит не только повысить эффективность совместной работы, но и найти баланс между защитой населения и гуманным обращением с животными.
Основная цель документа — введение запрета на жестокое обращение с животными, которые содержатся без владельцев, вследствие чего предлагается придерживаться ряда стандартов гуманного к ним отношения.
В их числе — требования к безопасной перевозке с ограничением времени, расстояния и количества животных, а также с обеспечением воды; соответствие содержания животных с их потребностями в воде, еде и сне, а также с немедленной передачей в пункты размещения; запрет на возвращение агрессивных животных в прежние места обитания — они должны оставаться в приютах; запрет на умерщвление животных (исключения — неизлечимые заболевания, травмы, опасные болезни или нападения на человека).
Также документом регламентируется порядок возврата потерявшихся животных владельцам и передачи бездомных животных в естественную среду или новым владельцам.
По результатам рассмотрения в комитетах парламента этот законопроект был одобрен и рекомендован к принятию Волгоградской областной думой.