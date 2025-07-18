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Кремль отреагировал на слова генерала НАТО о возможном захвате Калининграда

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда — это еще одно заявление в череде враждебных. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Это еще одно заявление в череде таких враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как слова генерала НАТО приняли в Кремле.

Представитель Кремля отметил, что все подобные этим высказывания учитываются в диалоге с Вашингтоном.

Враждебность НАТО в отношении РФ вынуждает Москву принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности страны, добавил Песков. «НАТО — это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны. Это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности», — сказал он.

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