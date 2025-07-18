Кремль отреагировал на слова генерала НАТО о возможном захвате Калининграда

Враждебность НАТО в отношении РФ вынуждает Москву принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности страны, добавил Песков. «НАТО — это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны. Это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности», — сказал он.