В Чехии официально запретили пропаганду коммунизма

Закон о запрете подписал чешский лидер Петр Павел, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Euractiv. Документ разработали по инициативе чешских исследовательских институтов, в частности Института изучения тоталитарных режимов. Принятие закона власти страны обосновали необходимостью устранения «правового дисбаланса», так как в республике ранее ввели ограничения на распространение идеологии нацизма.
Представители Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) выступили против закона. Чешские коммунисты назвали документ предвзятым и считают его принятие политическим давлением. Лидеры КПЧМ выступили с заявлением, в котором говорится, что закон — попытка ограничить права партии и запугать граждан, не поддерживающих политику властей Чехии.
Сейчас сложно предположить, как новый закон повлияет на деятельность КПЧМ. В настоящее время партия не входит в состав парламента страны, но результаты последних опросов свидетельствуют о популярности объединения «Stačilo!» («Хватит»), в который включена КПЧМ. Деятельность альянса одобряют 5% избирателей. Этого достаточно для формирования фракции в нижней палате представительного органа.