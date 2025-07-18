В Чехии официально запретили пропаганду коммунизма

Сейчас сложно предположить, как новый закон повлияет на деятельность КПЧМ. В настоящее время партия не входит в состав парламента страны, но результаты последних опросов свидетельствуют о популярности объединения «Stačilo!» («Хватит»), в который включена КПЧМ. Деятельность альянса одобряют 5% избирателей. Этого достаточно для формирования фракции в нижней палате представительного органа.