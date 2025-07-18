Песков прокомментировал заявление Донахью о Калининграде

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении командующего армией США в Европе и Африке и командующего сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью про план НАТО по подавлению обороны в Калининградской области, отметил, что это очередное заявление в череде враждебных заявлений Европы.
Ранее Донахью, выступая на конференции в ФРГ, заявил, что НАТО спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области.
«Это еще одно заявление в череде таких враждебных, агрессивных заявлений, которые мы сейчас часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле могли бы прокомментировать данное заявление.