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Песков прокомментировал заявление Донахью о Калининграде

Песков назвал слова Донахью о Калининграде очередным враждебным заявлением.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении командующего армией США в Европе и Африке и командующего сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью про план НАТО по подавлению обороны в Калининградской области, отметил, что это очередное заявление в череде враждебных заявлений Европы.

Ранее Донахью, выступая на конференции в ФРГ, заявил, что НАТО спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области.

«Это еще одно заявление в череде таких враждебных, агрессивных заявлений, которые мы сейчас часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле могли бы прокомментировать данное заявление.

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