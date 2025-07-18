Песков прокомментировал заявление Донахью о Калининграде

«Это еще одно заявление в череде таких враждебных, агрессивных заявлений, которые мы сейчас часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле могли бы прокомментировать данное заявление.