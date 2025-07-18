Новый Налоговый кодекс подписал Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения», которые начнут действовать с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.