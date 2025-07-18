Новый глава азербайджанской диаспоры появится в Екатеринбурге

«Шыхлински никогда не был главой азербайджанской диаспоры. Просто открыл АНО “Азербайджан-Урал” и сам себя провозгласил президентом этой организации. По поводу главы диаспоры, я думаю, что теперь будет большое общее собрание, на котором будет принято решение. Я предложу свою кандидатуру. Собрание будет, когда все эти события утихнут, потому что сейчас никому ничего не надо. Раздулся международный скандал, а инициировал его лично Шыхлински. Когда начали все эти преступления вскрываться, он заполитизировал эту тему, чтобы выйти сухим из воды. Но, как видите, у него это не получилось», — рассказал ЕАН Видади Мустафаев.