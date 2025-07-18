Новый глава азербайджанской диаспоры появится в Екатеринбурге

По данным из открытых источников, он является председателем правления Международного потребительского кооператива по развитию экономических и социальных программ для пайщиков «Атлас».
«Шыхлински никогда не был главой азербайджанской диаспоры. Просто открыл АНО “Азербайджан-Урал” и сам себя провозгласил президентом этой организации. По поводу главы диаспоры, я думаю, что теперь будет большое общее собрание, на котором будет принято решение. Я предложу свою кандидатуру. Собрание будет, когда все эти события утихнут, потому что сейчас никому ничего не надо. Раздулся международный скандал, а инициировал его лично Шыхлински. Когда начали все эти преступления вскрываться, он заполитизировал эту тему, чтобы выйти сухим из воды. Но, как видите, у него это не получилось», — рассказал ЕАН Видади Мустафаев.
Мустафаев подтвердил, что по его данным Шыхлински в настоящее время находится в гостинице при посольстве Азербайджана в Москве, и на звонки не отвечает. При этом о том, что Шыхлински может находиться в розыске, Мустафаев ничего не сказал. Конфликт между Шыхлински и Мустафаевым продолжается давно. Полгода назад Шыхлински заявил ЕАН, что Мустафаев лжеазербайджанец.
«Это мошенник и болтун. Он раньше уже сидел за мошенничество и хулиганство. Он самозванец. То он называет себя представителем федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в УрФО, то он президент фонда “Возрождение”, то говорит, что финансирует детский спортивный клуб. Мустафаев родом из Армении, никогда не был в Азербайджане, не знает ни одного слова по-азербайджански, а выдает себя за главу диаспоры», — заявил Шахин Шыхлински.
В декабре 2024 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника ФСБ по обвинению в получении взятки от бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина. Согласно документам посредником между Зашляпиным и чекистом выступал Мустафаев.
Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, в октябре 2021 года Андрей Зашляпин и Видади Мустафаев встретились в екатеринбургском кафе Plov Project с капитаном УФСБ. Он за 10 млн рублей предложил повлиять на неких сотрудников правоохранительных органов, чтобы минимизировать последствия для работников принадлежащей Зашляпину коммерческой организации, которые могли наступить в ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудников администрации Среднеуральска.
Комментируя эту историю, Мустафаев заявил, что он больше не фигурирует в этом уголовном деле.
«Сотрудник, которого задержали, как раз вел направление Азербайджана. И этот сотрудник крышевал Шыхлински. Там ситуация немного в другом, нежели пишут. Я больше не фигурирую в этом деле. Это дело рук Шыхлински, он всю жизнь травил на меня правоохранителей, чтобы со мной расквитаться, чтобы меня здесь вообще не видно и не слышно было. Вот так он со всеми поступал», — сказал Видади Мустафаев.
Напомним, обыски и задержания прошли в Екатеринбурге 27 июня. Сотрудники Росгвардии, полиции и СК провели масштабную операцию по нескольким десяткам адресов. По словам полицейских, подозреваемые оказывали сопротивление. Операция правоохранителей была проведена в рамках расследования деятельности этнической ОПГ и заказных убийств в 2010—2012 гг. После задержания в Ленинском районном суде были арестованы восемь азербайджанцев. К моменту написания материала арест продлен до 19 октября.
Вечером 1 июля сотрудники спецназа задержали Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы около торгового центра «Баку Плаза», который принадлежит семье Шыхлински. В это время Шыхлински ехали на бронированном Mercedes Gelandewagen. На видеозаписи задержания видно, что к машине подбегают люди в камуфляже без опознавательных знаков. Водитель начал сдавать назад, при этом один из силовиков упал.
После задержания Мутвалы почти сразу же отпустили, а Шахина Шыхлински отвезли в СКР по Свердловской области, после допроса его отпустили. 16 июля в Ленинском суде Екатеринбурга Мутвалы Шыхлински все-таки был арестован. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ.
«Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Сам Шыхлински утверждает, что, маневрируя за рулем автомобиля, случайно задел сотрудника Росгвардии, что привело к травмам силовика. Своей вины в инкриминируемом ему преступлении Шыхлински не признает. При этом в суде Мутвалы подчеркнул, что он родился в Екатеринбурге, гражданин России, и азербайджанского гражданства него нет. В данный момент Шыхлински-старший находится за пределами Екатеринбурга.