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Песков назвал позитивным сигналом слова Зеленского о переговорах с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает позитивным сигналом слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что нужно активизировать переговоры между странами.

Источник: РИА "Новости"

На брифинге Пескова спросили, показывают ли слова Зеленского готовность властей Украины к новому раунду. «Это позитивный сигнал. Мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», — сказал Дмитрий Песков.

Песков говорил, что российская сторона ждет от Украины сигналов о желании или нежелании выйти на новый раунд переговоров. Накануне он сказал, что у сторон уже есть понимание — третий раунд переговоров состоится, но нужно определить дату.

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