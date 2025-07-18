Калифорния подала в суд на Трампа, сообщает Reuters

Однако с тех пор смета выросла до 100−128 миллиардов долларов, сроки неоднократно переносились, и в итоге власти сосредоточились на реализации только одного участка — между Мерседом и Бейкерсфилдом (около 192 км), который планировали запустить к 2033 году. Около четверти бюджета строительства этого отрезка (4 миллиарда долларов) составляло федеральное финансирование, выделенное при администрации Барака Обамы из антикризисного фонда 2009 года.