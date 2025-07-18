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Лукашенко потребовал разобраться с воровством в хозяйствах

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко потребовал разобраться со случаями воровства и краж, которые наблюдаются в хозяйствах республики.

Источник: Sputnik.by

Глава государства в пятницу, 18 июля, проводит селекторное совещание по вопросам уборочной кампании в республике.

В частности, Лукашенко поднял ряд вопросов об обеспечении условий для успешного сбора урожая.

Залог успеха на уборке — трудовая и технологическая дисциплина. Что делается для предотвращения нарушений? Как перекрыты возможные каналы хищения в ходе уборки?

спросил президент, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера

Глава государства обозначил, что осведомлен о том, какая ситуация сложилась на местах даже без привлечения правоохранительных органов.

Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом.

сказал Лукашенко

В данной связи Лукашенко потребовал немедленно провести необходимые процедуры для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Речь шла о работе правоохранительного сектора республики.

Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку.

констатировал президент
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