Лукашенко потребовал разобраться с воровством в хозяйствах

Глава государства в пятницу, 18 июля, проводит селекторное совещание по вопросам уборочной кампании в республике.
В частности, Лукашенко поднял ряд вопросов об обеспечении условий для успешного сбора урожая.
Залог успеха на уборке — трудовая и технологическая дисциплина. Что делается для предотвращения нарушений? Как перекрыты возможные каналы хищения в ходе уборки?
Глава государства обозначил, что осведомлен о том, какая ситуация сложилась на местах даже без привлечения правоохранительных органов.
Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом.
В данной связи Лукашенко потребовал немедленно провести необходимые процедуры для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Речь шла о работе правоохранительного сектора республики.
Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку.