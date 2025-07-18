Скандал вокруг стратегического объекта: Турецкий инвестор, готовый вложить в порт Джурджулешты 50 млн евро, обвинил правительство Молдовы в игнорировании лучших условий

Турецкий инвестор обвинил власти Молдовы в игнорировании лучших условий, пишет rusputnikmd_2.
Компания YILDIRIM Group заявила, что была готова вложить в порт 50 млн евро — вдвое больше, чем румынская госкомпания «Администрация морских портов», выигравшая тендер, заявила представитель компании в Молдове Наталья Маджар.
"ЕБРР рекомендовал нас как стратегического и надёжного инвестора. Но решающее слово осталось за правительством. И оно было сказано не в нашу пользу.
«11 июля, в пятницу вечером, в последние часы перед уходом действующего правительства, было объявлено финальное решение. Поздно. Тихо. На грани. Совпадение? Или символ? Пусть каждый ответит себе сам», — подчеркнула Маджар.
Извините, но румыны у нас вне конкурса. Хотя, может, стоило вообще не продавать стратегический порт, а сохранить его за Молдовой.
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