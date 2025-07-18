Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый пакет санкций против РФ и возможность запрета WhatsApp. Темы брифинга Пескова

Новый пакет европейских санкций против России, возможность ограничений в отношении мессенджера WhatsApp и заявление командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится с главой Владимирской области Александром Авдеевым.

Ближе к вечеру у российского лидера запланирован международный телефонный разговор.

О новых санкциях против России

Россия считает «незаконными» односторонние санкции ЕС: «Мы выступаем против них».

РФ «приобрела определенный иммунитет» и «адаптировалась к жизни в условиях санкций».

Российское руководство проанализирует новый пакет санкций ЕС, «чтобы минимизировать его последствия».

Каждый новый пакет санкций будет бить по инициаторам рестрикций: «Это оружие обоюдоострое».

О возможности ограничений в отношении WhatsApp

WhatsApp должен выполнять российские законы для стабильной работы в стране: «По популярности это сервис № 1. Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться».

Об Украине

Любые западные военные объекты на территории Украины являются «законной целью» для российских военных.

Кремль считает «позитивным сигналом» слова Владимира Зеленского о том, что переговорному треку нужно больше динамики: «Мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу».

Об отношениях с США

Заявления президента США Дональда Трампа о разочарованности украинским урегулированием мало значат для нормализации отношений Москвы и Вашингтона: «Это разное: одна тема — это тема украинского урегулирования, другая тема — это наши двусторонние отношения, все раздражители в двусторонних отношениях, проблемные вопросы, коих накопилось очень много».

Сейчас идет «нелегкий процесс вывода» отношений России и США «из достаточно плачевного состояния».

О заявлении генерала Кристофера Донахью

Слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда являются еще одним заявлением в череде враждебных: «Это еще одно заявление в череде таких враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран».

«Все такие заявления учитываются» в ходе диалога с США.

НАТО является «инструментом конфронтации», «блоком, который враждебен» в отношении России: «Это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше