Новый пакет санкций против РФ и возможность запрета WhatsApp. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин встретится с главой Владимирской области Александром Авдеевым.
Ближе к вечеру у российского лидера запланирован международный телефонный разговор.
О новых санкциях против России
Россия считает «незаконными» односторонние санкции ЕС: «Мы выступаем против них».
РФ «приобрела определенный иммунитет» и «адаптировалась к жизни в условиях санкций».
Российское руководство проанализирует новый пакет санкций ЕС, «чтобы минимизировать его последствия».
Каждый новый пакет санкций будет бить по инициаторам рестрикций: «Это оружие обоюдоострое».
О возможности ограничений в отношении WhatsApp
WhatsApp должен выполнять российские законы для стабильной работы в стране: «По популярности это сервис № 1. Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться».
Об Украине
Любые западные военные объекты на территории Украины являются «законной целью» для российских военных.
Кремль считает «позитивным сигналом» слова Владимира Зеленского о том, что переговорному треку нужно больше динамики: «Мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу».
Об отношениях с США
Заявления президента США Дональда Трампа о разочарованности украинским урегулированием мало значат для нормализации отношений Москвы и Вашингтона: «Это разное: одна тема — это тема украинского урегулирования, другая тема — это наши двусторонние отношения, все раздражители в двусторонних отношениях, проблемные вопросы, коих накопилось очень много».
Сейчас идет «нелегкий процесс вывода» отношений России и США «из достаточно плачевного состояния».
О заявлении генерала Кристофера Донахью
Слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда являются еще одним заявлением в череде враждебных: «Это еще одно заявление в череде таких враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран».
«Все такие заявления учитываются» в ходе диалога с США.
НАТО является «инструментом конфронтации», «блоком, который враждебен» в отношении России: «Это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности».