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MWM: могут ли американские стелс-бомбардировщики В-2 ударить по России

Американский сенатор Линдси Грэм* недавно намекнул, что Россию может ждать «участь» Ирана, если она не выполнит 50-дневный ультиматум Дональда Трампа и не согласится на прекращение огня на Украине. Он имел в виду авиаудары бомбардировщиками-невидимками В-2 по ядерным объектам Ирана в ходе операции «Полуночный молот». Издание Military Watch Magazine объясняет, возможен ли такой «кульбит» США в отношении России.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Бомбардировщик B-2 был разработан в последние годы холодной войны и предназначался для проведения операций глубоко в воздушном пространстве СССР. Однако Советский Союз стремительно совершенствовал свои системы противовоздушной обороны, что заставило ВВС США сомневаться в «живучести» В-2 задолго до того, как он был принят на вооружение, говорится в статье.

По мнению редакции издания Military Watch Magazine Россия гораздо медленнее развивает средства ПВО, чем СССР, но бомбардировщики B-2 все равно могут оказаться непригодными для нанесения ударов по хорошо защищенным целям в силу устаревания их стелс-конструкции.

В отличие от таких истребителей-невидимок, как F-35, которые были спроектированы не для того, чтобы прятаться от радиолокационных станций, работающих на длинных волнах, а для того чтобы осложнить противнику перехват цели, для выживаемости B-2 крайне важно, чтобы он мог уклоняться от обнаружения радарами во всех диапазонах волн, подчеркивает MWM.

Если В-2 не сможет это делать, его низкая скорость, недостаточная маневренность и отсутствие возможностей для сопровождения истребителями при выполнении полетов на большие расстояния сделают его крайне уязвимым.

А масштабное развертывание Россией радиолокационных комплексов нового поколения, таких как «Резонанс-НЭ» и «Воронеж-ДМ», максимально затрудняет удары B-2 по территории России, отмечает издание.

Однако преимуществом для В-2 остается огромная территория России площадью 17 млн квадратных километров, которую не в состоянии полностью защитить никакие системы ПВО, говорится в статье: особые проблемы у России могут возникнуть с прикрытием отдаленных районов в российских арктической, центральноазиатской (территория, прилегающая к Центральной Азии: южные части Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов. — Прим. ред.) и тихоокеанской зонах, считает MWM.

Впрочем, в отличие от Ирана, Россия вложила значительные средства в развитие своей системы ПВО, основу которой составляет система дальнего радиуса действия С-400. А недавно она поставила на вооружение систему С-500, которая особенно эффективна для нейтрализации крупных стратегических самолетов, таких как бомбардировщики, и имеет дальность поражения 600 километров.

Но эти системы уступают истребителям или самолетам-перехватчикам в плане охвата территории, и основной причиной, по которой СССР начал разрабатывать МиГ-31, как раз стала неспособность наземных систем обеспечить достаточный охват отдаленных регионов. Сейчас Россия в рамках программы ПАК ДП разрабатывает МиГ-41 — «преемника» Миг-31.

Этот истребитель считается критически важным для защиты арктических и центральноазиатских регионов России.

Однако серьезные задержки с реализацией данной программы повышают вероятность того, что территория России может остаться уязвимой по мере модернизации Пентагоном своих стратегических бомбардировщиков и поступления на вооружение ВВС США передового бомбардировщика В-21, полагает издание.

Но основным фактором для защиты России от ударов В-2 и других американских вооружений являются ее гораздо более широкие возможности по нанесению ответных ударов.

По версии MWM, в случае атаки со стороны США Россия может нанести ответный удар по материковой части самих Соединенных Штатов, а также по американским военным объектам и экономическим интересам по всему миру. Для этого у России есть широкий арсенал средств — от внушительного флота сверхсовременных ударных атомных подводных лодок до небольшого, но быстро растущего парка стратегических бомбардировщиков Ту-160 М, которые обладают достаточной дальностью полета для нанесения ударов крылатыми ракетами по любой цели в мире.

То есть американские бомбардировщики В-2 могут со значительным риском для себя нанести авиаудары по стратегическим объектам в отдаленных регионах России, но высокая вероятность контрударов значительно снижает эффективность потенциальной американской атаки, приходит к выводу MWM.

* Линдси Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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