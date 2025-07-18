MWM: могут ли американские стелс-бомбардировщики В-2 ударить по России

Бомбардировщик B-2 был разработан в последние годы холодной войны и предназначался для проведения операций глубоко в воздушном пространстве СССР. Однако Советский Союз стремительно совершенствовал свои системы противовоздушной обороны, что заставило ВВС США сомневаться в «живучести» В-2 задолго до того, как он был принят на вооружение, говорится в статье.
В отличие от таких истребителей-невидимок, как F-35, которые были спроектированы не для того, чтобы прятаться от радиолокационных станций, работающих на длинных волнах, а для того чтобы осложнить противнику перехват цели, для выживаемости B-2 крайне важно, чтобы он мог уклоняться от обнаружения радарами во всех диапазонах волн, подчеркивает MWM.
Если В-2 не сможет это делать, его низкая скорость, недостаточная маневренность и отсутствие возможностей для сопровождения истребителями при выполнении полетов на большие расстояния сделают его крайне уязвимым.
Однако преимуществом для В-2 остается огромная территория России площадью 17 млн квадратных километров, которую не в состоянии полностью защитить никакие системы ПВО, говорится в статье: особые проблемы у России могут возникнуть с прикрытием отдаленных районов в российских арктической, центральноазиатской (территория, прилегающая к Центральной Азии: южные части Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов. — Прим. ред.) и тихоокеанской зонах, считает MWM.
Впрочем, в отличие от Ирана, Россия вложила значительные средства в развитие своей системы ПВО, основу которой составляет система дальнего радиуса действия С-400. А недавно она поставила на вооружение систему С-500, которая особенно эффективна для нейтрализации крупных стратегических самолетов, таких как бомбардировщики, и имеет дальность поражения 600 километров.
Но эти системы уступают истребителям или самолетам-перехватчикам в плане охвата территории, и основной причиной, по которой СССР начал разрабатывать МиГ-31, как раз стала неспособность наземных систем обеспечить достаточный охват отдаленных регионов. Сейчас Россия в рамках программы ПАК ДП разрабатывает МиГ-41 — «преемника» Миг-31.
Однако серьезные задержки с реализацией данной программы повышают вероятность того, что территория России может остаться уязвимой по мере модернизации Пентагоном своих стратегических бомбардировщиков и поступления на вооружение ВВС США передового бомбардировщика В-21, полагает издание.
По версии MWM, в случае атаки со стороны США Россия может нанести ответный удар по материковой части самих Соединенных Штатов, а также по американским военным объектам и экономическим интересам по всему миру. Для этого у России есть широкий арсенал средств — от внушительного флота сверхсовременных ударных атомных подводных лодок до небольшого, но быстро растущего парка стратегических бомбардировщиков Ту-160 М, которые обладают достаточной дальностью полета для нанесения ударов крылатыми ракетами по любой цели в мире.
То есть американские бомбардировщики В-2 могут со значительным риском для себя нанести авиаудары по стратегическим объектам в отдаленных регионах России, но высокая вероятность контрударов значительно снижает эффективность потенциальной американской атаки, приходит к выводу MWM.
* Линдси Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов