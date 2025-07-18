MWM: могут ли американские стелс-бомбардировщики В-2 ударить по России

По версии MWM, в случае атаки со стороны США Россия может нанести ответный удар по материковой части самих Соединенных Штатов, а также по американским военным объектам и экономическим интересам по всему миру. Для этого у России есть широкий арсенал средств — от внушительного флота сверхсовременных ударных атомных подводных лодок до небольшого, но быстро растущего парка стратегических бомбардировщиков Ту-160 М, которые обладают достаточной дальностью полета для нанесения ударов крылатыми ракетами по любой цели в мире.