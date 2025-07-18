Армия Молдовы снова участвует в учениях с военнослужащими стран НАТО

Молдавские офицеры, сержанты и солдаты будут взаимодействовать с военнослужащими из Румынии, Болгарии, США, Польши, Литвы, Грузии и других стран-участниц.
Учения нацелены на повышение оперативных возможностей и усиление взаимодействия между армиями стран-партнеров в рамках международных миротворческих операций. Как отмечает грузинская пресса, в рамках маневров также предусмотрены комбинированные учения с боевой стрельбой и совместные действия сил специальных операций.
Источник также отмечает, что грузинскую часть учений совместно координируют Западное командование Вооруженных сил Грузии и Национальная гвардия штата Джорджия, в страну переброшены многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk.
Участие в учениях «Agile Spirit 25» предусмотрено Планом внешней деятельности Министерства обороны и Национальной армии на 2025 год, уточнили в Минобороны. Молдавские военные участвуют в учениях «Agile Spirit» с 2023 года.