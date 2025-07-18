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Армия Молдовы снова участвует в учениях с военнослужащими стран НАТО

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Военнослужащие Национальной армии примут участие в многонациональных учениях «Agile Spirit 2025», которые пройдут с 23 июля по 7 августа в учебных центрах Грузии, об этом информирует Министерство обороны Молдовы.

Источник: Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Молдавские офицеры, сержанты и солдаты будут взаимодействовать с военнослужащими из Румынии, Болгарии, США, Польши, Литвы, Грузии и других стран-участниц.

отмечается в релизе

Учения нацелены на повышение оперативных возможностей и усиление взаимодействия между армиями стран-партнеров в рамках международных миротворческих операций. Как отмечает грузинская пресса, в рамках маневров также предусмотрены комбинированные учения с боевой стрельбой и совместные действия сил специальных операций.

Источник также отмечает, что грузинскую часть учений совместно координируют Западное командование Вооруженных сил Грузии и Национальная гвардия штата Джорджия, в страну переброшены многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk.

Участие в учениях «Agile Spirit 25» предусмотрено Планом внешней деятельности Министерства обороны и Национальной армии на 2025 год, уточнили в Минобороны. Молдавские военные участвуют в учениях «Agile Spirit» с 2023 года.

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