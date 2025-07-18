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На Западе сделали мрачное заявление о России из-за плана Трампа

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия еще сильнее укрепит свою переговорную позицию за срок ультиматума президента США Дональда Трампа, пишет издание Advance.

Источник: AP 2024

«Можно ожидать, что Москва продолжит расширять свой контроль над территориями в течение данного ей срока, укрепляя тем самым и свою переговорную позицию на случай, если Вашингтон действительно потребует “немедленного” перемирия», — говорится в публикации.

Обозреватель предположил, что украинские войска в течение этого срока будет ждать натиск российской армии.

В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

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