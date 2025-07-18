Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с сенаторами и депутатами Госдумы РФ от республики. Разговор прошел в Доме правительства РТ.
Руководитель региона подчеркнул, что в обстановке, когда страна переживает период специальной военной операции и нарастающей международной напряженности, особую значимость приобретает сплоченность, направленная на безусловное достижение поставленных целей. Реализация национальных проектов и государственных программ, исполнение социальных обязательств — все это требует предельной концентрации и слаженной работы.
«Сегодня, когда от наших военнослужащих зависит безопасность граждан и будущее России, наша задача — оказать им всемерную поддержку. В Год защитника Отечества, в преддверии 80-летия Великой Победы, эта работа приобретает особую, священную значимость. С первых дней СВО приоритетом для нас остается забота о семьях бойцов, и мы последовательно расширяем перечень мер поддержки, стараясь охватить ею каждого, кто в ней нуждается», — сказал Минниханов.
Особое внимание глава республики уделил необходимости постоянного и чуткого взаимодействия народных избранников с теми, кто доверил им свой голос. «Необходимо быть в гуще событий, знать и понимать нужды людей, оперативно реагировать на любые возникающие проблемы. Будь то бытовая неурядица или системная проблема — каждый вопрос требует нашего внимания и незамедлительных действий», — отметил он.
Минниханов призвал депутатов активно взаимодействовать с предприятиями республики, регулярно встречаться с трудовыми коллективами, чтобы из первых уст узнавать о потребностях производства и совместно искать пути привлечения федеральной поддержки для его развития.