Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с сенаторами и депутатами Госдумы

«Сегодня, когда от наших военнослужащих зависит безопасность граждан и будущее России, наша задача — оказать им всемерную поддержку. В Год защитника Отечества, в преддверии 80-летия Великой Победы, эта работа приобретает особую, священную значимость. С первых дней СВО приоритетом для нас остается забота о семьях бойцов, и мы последовательно расширяем перечень мер поддержки, стараясь охватить ею каждого, кто в ней нуждается», — сказал Минниханов.