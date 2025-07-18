Посол Израиля назвала условие возобновления операции против Ирана

«Мы закончили операцию в Иране на том, что у Ирана не будет ядерного военного потенциала. И мы не позволим возобновления ядерной военной программы и масштабной программы по созданию баллистических ракет, потому что целью операции было снять немедленную угрозу и возможность Ирана представлять экзистенциальную угрозу для Израиля», — заявила Гальперин. Дипломат, впрочем, отметила, что пока перспектива возобновления боевых действий выглядит отдаленной.