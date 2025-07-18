Программу развития ЖКХ Свердловской области продлили до 2030 года

В программу по развитию ЖКХ дополнительно внесли реконструкцию водовода от станции водоподготовки «Южная» Пригородном района до Нижнего Тагила, реконструкцию системы водоснабжения и строительство очистных сооружений в Баранчинском, реконструкцию системы водоснабжения поселка Буланаш, ремонт канализационного коллектора для очистных сооружений в Среднеуральске и другие объекты в Бисерти, Сипаевском, Натальинске и Подгорном.