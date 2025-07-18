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Программу развития ЖКХ Свердловской области продлили до 2030 года

Дополнительные средства направят на масштабные проекты коммунальной инфраструктуры.

Источник: AP 2024

Денис Паслер актуализировал госпрограмму «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Свердловской области», продлив ее срок с 2027 до 2030 года. Как отметили в департаменте информполитики, это решение позволит реализовать новые масштабные проекты коммунальной инфраструктуры в регионе.

В программу по развитию ЖКХ дополнительно внесли реконструкцию водовода от станции водоподготовки «Южная» Пригородном района до Нижнего Тагила, реконструкцию системы водоснабжения и строительство очистных сооружений в Баранчинском, реконструкцию системы водоснабжения поселка Буланаш, ремонт канализационного коллектора для очистных сооружений в Среднеуральске и другие объекты в Бисерти, Сипаевском, Натальинске и Подгорном.