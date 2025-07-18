MEE: турки выступают за разработку ядерного оружия в стране

Турецкая компания Research Istanbul в период с 1 по 5 июля провела опрос, в котором участвовало 2000 человек по всей Турции. Он выявил значительный сдвиг в общественном мнении по поводу ядерного оружия, говорится в статье. Оказалось, что большинство респондентов теперь поддерживают разработку собственного атомного оружия в ответ на усиление напряженности в регионе, особенно после израильских ударов по Ирану в июне этого года, пишет MEE.