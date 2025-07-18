Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MEE: турки выступают за разработку ядерного оружия в стране

Хотя Анкара пока не намерена приобретать или разрабатывать ядерное оружие, нападение Израиля на Иран напугало граждан Турции и они изменили отношение к созданию собственного атомного оружия, пишет Middle East Eye.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Турецкая компания Research Istanbul в период с 1 по 5 июля провела опрос, в котором участвовало 2000 человек по всей Турции. Он выявил значительный сдвиг в общественном мнении по поводу ядерного оружия, говорится в статье. Оказалось, что большинство респондентов теперь поддерживают разработку собственного атомного оружия в ответ на усиление напряженности в регионе, особенно после израильских ударов по Ирану в июне этого года, пишет MEE.

Несмотря на то что Турция с 1979 года является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который юридически запрещает Анкаре разрабатывать, приобретать или испытывать атомное оружие, 71% опрошенных считают, что Турция должна начать разработку собственного ядерного оружия, и только 18% выступают против.

Как считает MEE, такие результаты общественного мнения свидетельствуют о растущей неуверенности граждан Турции в национальной обороне и способности Турции противостоять потенциальным угрозам.

Хотя в последние годы турецкое правительство инвестировало значительные средства в оборонную промышленность, доверие общественности к системам противовоздушной обороны остается низким. Почти половина опрошенных сомневается в эффективности турецких ПВО в случае нападения.

Скептицизм турок также распространяется на военные альянсы Анкары.

Согласно опросу, 72% респондентов не верят, что НАТО смогла бы эффективно защитить Турцию в случае нападения на нее.

«Повсеместное ощущение внешней угрозы заставляет турецкое общество задуматься о мерах безопасности, которые ранее были под запретом, включая стремление к ядерному сдерживанию», — пояснил Эрди Озтюрк, профессор Лондонского университета Метрополитен. Тем не менее Анкара пока не делала никаких заявлений и не предпринимала никаких шагов, указывающих на исследования в области создания ядерного оружия, обращает внимание MEE.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше