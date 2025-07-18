MEE: турки выступают за разработку ядерного оружия в стране

Турецкая компания Research Istanbul в период с 1 по 5 июля провела опрос, в котором участвовало 2000 человек по всей Турции. Он выявил значительный сдвиг в общественном мнении по поводу ядерного оружия, говорится в статье. Оказалось, что большинство респондентов теперь поддерживают разработку собственного атомного оружия в ответ на усиление напряженности в регионе, особенно после израильских ударов по Ирану в июне этого года, пишет MEE.
Несмотря на то что Турция с 1979 года является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который юридически запрещает Анкаре разрабатывать, приобретать или испытывать атомное оружие, 71% опрошенных считают, что Турция должна начать разработку собственного ядерного оружия, и только 18% выступают против.
Хотя в последние годы турецкое правительство инвестировало значительные средства в оборонную промышленность, доверие общественности к системам противовоздушной обороны остается низким. Почти половина опрошенных сомневается в эффективности турецких ПВО в случае нападения.
Согласно опросу, 72% респондентов не верят, что НАТО смогла бы эффективно защитить Турцию в случае нападения на нее.
«Повсеместное ощущение внешней угрозы заставляет турецкое общество задуматься о мерах безопасности, которые ранее были под запретом, включая стремление к ядерному сдерживанию», — пояснил Эрди Озтюрк, профессор Лондонского университета Метрополитен. Тем не менее Анкара пока не делала никаких заявлений и не предпринимала никаких шагов, указывающих на исследования в области создания ядерного оружия, обращает внимание MEE.