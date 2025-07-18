Поправки PAS к Закону об адвокатуре подрывают основы правового государства — Балика

Поправки к Закону об адвокатуре, принятые недавно в парламенте, — это угроза независимости системы юстиции и самой идее правового государства. Ограничение срока полномочий членов совета Союза адвокатов, а также другие изменения приведут к прямому контролю исполнительной власти над адвокатским сообществом, отметил в комментарии для Sputnik Молдова политолог и дипломат Михаил Балика.