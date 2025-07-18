Поправки PAS к Закону об адвокатуре подрывают основы правового государства — Балика

Поправки к Закону об адвокатуре, принятые недавно в парламенте, — это угроза независимости системы юстиции и самой идее правового государства. Ограничение срока полномочий членов совета Союза адвокатов, а также другие изменения приведут к прямому контролю исполнительной власти над адвокатским сообществом, отметил в комментарии для Sputnik Молдова политолог и дипломат Михаил Балика.
О каком правовом государстве мы говорим? О каких правах человека вообще может идти речь? Это уже диктатура. Особенно опасным является допуск чиновников Минюста в Комиссию по этике и дисциплине и в Лицензионную комиссию.
Политолог считает, что такая мера может привести к дискриминации, в том числе студентов юридических факультетов, чьи взгляды могут расходиться с позицией властей. Он подчеркнул, что адвокат — это независимая фигура, обязанная защищать права граждан, и вмешательство государства в эту сферу недопустимо.
Поэтому я полностью солидарен с адвокатами и поддерживаю инициативу по проведению забастовки. Я надеюсь, что они одержат победу.
Напомним, в первоначальном заявлении о протесте Союз адвокатов сообщил о полной приостановке оказания юридической помощи, однако к началу забастовки условия были смягчены: адвокаты продолжат работать в случаях задержаний, рассмотрения мер пресечения, а также по делам о домашнем насилии и с участием несовершеннолетних.
Акция проводится в знак протеста против скандальных поправок в Закон об адвокатуре, инициированных правящей партией PAS.