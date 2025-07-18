Япония назвала неприемлемыми военные учения Южнои Кореи у спорных островов

17 июля корейское новостное агентство Yonhap сообщило, что военные силы Южной Кореи провели регулярные учения по обороне островов Такэсима. В этом году в подготовке не участвовали Корпус авиации и Корпус морской пехоты, как это было в прошлом году. Регулярные учения в этом районе власти Южной Кореи проводят с 1986 года, с 2003 года они проводятся дважды в год.