Паслер назначил нового главу Североуральска

Никитенко родился в челябинском городе Карабаш. Окончил Челябинский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». До этого работал в органах местного самоуправления Среднего Урала, а также был главой регионального «Управления капремонта объектов социальной сферы».