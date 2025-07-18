Паслер назначил нового главу Североуральска

Никитенко родился в челябинском городе Карабаш. Окончил Челябинский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». До этого работал в органах местного самоуправления Среднего Урала, а также был главой регионального «Управления капремонта объектов социальной сферы».
Напомним, бывший мэр Североуральска Светлана Миронова ушла в отставку после того, как Паслер раскритиковал городские власти из-за проблем с водоснабжением. Еще 16 июля глава региона заявил, что «кадровые выводы уже сделаны».