Reuters: Рубио велел дипломатам США не комментировать выборы в других странах

Письмо Рубио было разослано 17 июля. Из него следует, что Госдепартамент больше не будет выступать с заявлениями по поводу выборов или публиковать посты в социальных сетях на эту тему. «Когда будет уместно прокомментировать выборы в другой стране, наше сообщение должно быть кратким, содержать поздравление победившему кандидату и при необходимости упоминание общих внешнеполитических интересов», — говорится в директиве. Там также указано, что в комментариях Госдепартамента и дипломатов не должно быть оценок честности, прозрачности и легитимности выборов.